Una noche para enamorarse, recordar y cantar a todo pulmón. Sin Bandera, el dúo que ha marcado la historia de la balada pop en español, llegará a Arequipa el próximo 4 de marzo de 2027 para ofrecer un concierto inolvidable en el Jardín de la Cerveza, como parte de su esperado “Escenas Tour”.

La preventa de entradas comenzará este jueves 09 y viernes 10 de julio a las 10:00 am a través de Teleticket, con un 15 % de descuento para pagos con tarjetas Interbank.

Leonel García y Noel Schajris regresan al Perú para reencontrarse con el público arequipeño en una velada cargada de romanticismo, nostalgia y emociones. El espectáculo reunirá los grandes éxitos que han acompañado a millones de personas durante más de dos décadas, además de las canciones que forman parte de esta nueva etapa artística del dúo.

El “Escenas Tour” es una gira que invita a los asistentes a recorrer las distintas etapas del amor a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado. Cada interpretación busca conectar con las historias y sentimientos del público, convirtiendo el concierto en una experiencia íntima y memorable.

Esta gira también celebra los 25 años de trayectoria de Sin Bandera, una de las agrupaciones más exitosas de la música en español. Durante este tiempo, han conquistado a varias generaciones con temas que hoy son verdaderos clásicos, como “Kilómetros”, “Entra en mi vida”, “Mientes tan bien”, “Que lloro”, “Sirena”, “Suelta mi mano”, “Te vi venir” y “Y llegaste tú”, canciones que siguen emocionando al público en cada presentación.

Con este esperado concierto, Leonel y Noel reafirman el estrecho vínculo que mantienen con el público peruano y, especialmente, con Arequipa, una ciudad reconocida por su entusiasmo y por recibir con calidez a los grandes artistas internacionales. La expectativa por este espectáculo es alta y promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la Ciudad Blanca.

La cita será el 4 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza. La preventa de entradas iniciará este jueves 09 de julio y viernes 10 en Teleticket, con un 15 % de descuento para compras realizadas con tarjetas Interbank.

Prepárate para vivir una noche inolvidable y celebrar junto a Sin Bandera sus 25 años de historia, música y grandes emociones.