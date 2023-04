¿Reconciliación oficial? Sofía Franco comentó que perdonó completamente a su aún esposo, Álvaro Paz de La Barra, pues dejó el pasado atrás y recalcó que vienen llevando una muy buena relación.

Y es que como se recuerda, la pareja vivió momentos muy tensos y complicados hace unos años, que hasta incluso involucraron a la policía y Ministerio de la Mujer por una denuncia por violencia familiar. Sin embargo, parece que hoy en día la exconductora habría dejado atrás todo tipo de malos entendidos con el padre de su hijo.

“En este momento de mi vida estoy en una etapa que ya superé todo (lo que le tocó vivir en su matrimonio), las heridas cierran. Pero hoy en día él la lucha por retomar su familia, no es fácil”, comenzó diciendo para Trome.

En ese sentido, Sofía dejó en claro que, por el momento, aún no ha vuelto con el exalcalde de La Molina como pareja, pero que sí han empezado desde cero como amigos y padres de familia.

“Lo perdoné, claro que sí, y pasamos más tiempo juntos, estamos empezando de cero de mi parte. Es decir, como padres, excelente, y más ahora como amigos. (Como pareja) No, por ahora no. El tiempo cura las heridas y uno sale adelante por los suyos. Lo apoyo siempre hasta el final y se que él a mí, con eso me quedo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR