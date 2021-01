Sol Carreño hizo una fuerte aclaración tras las recientes declaraciones de Augusto Thorndike en el programa “Beto a saber” respecto a la polémica entrevista a Martín Vizcarra, en octubre del año pasado, en “Cuarto Poder”.

“Espero que no termine en Canadá y no me refiero a la embajada”, fue una de las frases que Thorndike le soltó al entonces mandatario.

Según el periodista, el equipo de “Cuarto Poder” decidió hacer una entrevista diferente a las que Mónica Delta y Rosana Cueva le hicieron a Martín Vizcarra: “Nosotros tomamos una decisión editorial (...) de no dejar que él hiciera lo que había hecho en los anteriores programas dominicales, fue muy faltoso con Rosana (Cueva)”.

Este fragmento de la entrevista entre Beto y Augusto fue recogido por la periodista Sol Carreño, quien aclaró a su excompañero de conducción.

“No participe en esa entrevista. Mi opinión sobre cómo debió hacerse o no, no fue relevante o en todo caso no fue tomada en cuenta”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Fue allí que Augusto Thorndike corrigió lo que dijo en la entrevista con Beto Ortiz:

“No puedo entrar en detalles pero sí es verdad que Sol no participó en el proceso de esa entrevista. Perdona si no quedó claro eso. Te extraño mucho”.

