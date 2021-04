Bruno Pinasco sorprendió a todos sus seguidores al revelar una triste noticia. Y es que el conductor de ‘Cinescape’ no ve a su padre, Luis Ángel Pinasco, desde hace más de un año.

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor subió una foto con su papá y su hermana Chiara y lamentó su situación familiar.

“No veo a mi papá hace más de un año. Aún así el graba las locuciones para el programa en su casa y hablamos por zoom. Gracias a la tecnología hemos podido seguir trabajando para ustedes”, escribió en su red social.

En cuestión de minutos, la publicación de likes y de mensajes de apoyo para el popular ‘Brunito’.

Cabe recordar que Bruno Pinasco, hizo realidad el sueño de un pequeño niño en Piura, que era fan de TEC, de tener un Nintendo Switch. Así lo contó el conductor en un video que colgó su cuenta de Instagram.

“Su sueño absoluto era tener un Nintendo Switch, pero como es lógico en épocas de pandemia el presupuesto no daba para comprar uno, pero él sé siempre iba al mall y se quedaba pegado en la ventana viendo la consola… Lo que más me gustó es que Pedrito agarró una caja de cartón y se hizo, con sus propias manos, el Nintendo… Su mamá como una cosa anecdótica me mandó la foto por Instagram”, contó Pinasco.

