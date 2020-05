Spheffany Loza, llamada popularmente Tepha, quiso aclarar por qué le reclamó a su expareja Pancho Rodríguez y provocó un momento incómodo en plena emisión de “Esto es Guerra”

Según explicó en su cuenta de Instagram, no se sintió respaldad por el ahora capitán del equipo ‘Verde’ y minimizó su reclamo diciendo que fue un “malentendido”.

“Chicos, no quería dejar de aclarar el malentendido que hubo hoy. Mi malestar fue porque me considero “Verde” desde siempre y mi corazón siempre fue (verde) y Quise sentir el apoyo del capitán verde. Al ver el gesto de mi ahora capitán que aclamaba por mi compañera, que todos sabemos que es mi contrincante y que es Cobra y esa iba ser su elección, ya que ella se inició ahí, no me sentí respaldada”, escribió en su red social.

El último martes, al momento de elegir equipo, Tepha Loza no perdió la oportunidad de mandarle una indirecta a su ex, por lo que fue ‘cuadrada’ por el conductor Gian Piero Díaz.

“Es que Tepha, tú te contradices (...) Pancho tiene la libertad absoluta de poder decir lo que piensa o expresarlo. Yo sí creo que de tu parte viene como un tema personal, lo sientes muy tuyo y es por eso que estás molesta”, insistió Gian Piero Díaz.

Sobre este incidente, Tepha Loza aclaró horas después que no tiene nada contra el capitán del equipo Verde.

“Aclaro que dejo de lado este incidente, mi molestia, y a darle con todo por mi equipo y por esas causas. Ojo: no tengo nada en contra de mi capitán, fue una incomodidad y punto, me siento feliz de estar ahí”, agregó.

