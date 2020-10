Stefano Tosso se encuentra en el ojo de la tormenta pública, pues está siendo seriamente acusado por sus alumnos por el presunto delito de acoso a través de las redes sociales. Y es que el detalle que llama más la atención es que la mayoría de chicas serían menores de edad.

La página de Instagram ‘Influencers out of context’ publicó varios pantallazos en sus historias donde se puede leer presuntas conversaciones entre el actor y sus alumnas de teatro. “A mí me pidió que le mandé fotos sexys cuando tenía 16 años”, menciona una de las jóvenes.

En otra denuncia se puede leer que el actor le habría realizado tocamientos indebidos a una joven que trabajó como camarógrafa para una película en la que él participaba. “Ella le puso un alto y ahí fue que él se avergonzó”, menciona.

“Es perturbador y comparto el testimonio para todas aquellas jóvenes y niñas que pueden caer en su escuela”, expresó.

Tras estas fuertes denuncias, Stefano Tosso se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales.