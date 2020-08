La actriz Stephanie Orúe, una de las presentadoras del programa del Gobierno “Aprendo en Casa”, confirmó que contrajo el COVID-19, pero que su salud es estable.

En declaraciones a Trome, la joven contó que no ha presentado síntomas y que cumplirá la cuarentena que recomienda el Ejecutivo para evitar la propagación del virus.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena. No tengo ningún tratamiento médico, el que estoy llevando es la medicina más natural, que es comer sano, hacer deporte en casa y canalizar mi energía con otras actividades en el hogar”, manifestó Orúe al referido medio.

Por esta razon, estará ausente dos semanas de la conducción de ‘Aprendo en casa’.