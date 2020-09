Stephanie Valenzuela admitió que tuvo una pelea con su hermana, Giuliana Valenzuela, y por esta razón dejaron de seguirse en las redes sociales y eliminaron todas las fotos que tenían juntas.

“Hemos estado parte de la cuarentena juntas, pero ella se involucró con una persona, está de novia y está muy feliz y yo no me llevaba muy bien con ellos”, contó Stephanie Valenzuela en el programa “Amor y fuego”.

Según ‘Tefi’, la nueva relación de su hermana no es la razón principal de su alejamiento: “Yo respeto sus decisiones pero simplemente nos alejamos por eso, porque como ella está con su pareja y están bien y son felices”.

“Sí me alejé de ella y sí discutimos en algún momento y eso no viene de ahorita. La primera vez que nos peleamos fue hace como un año, luego volvimos a intentar estar bien, hemos estado juntas en la cuarentena y luego otra vez no me gustó otras cosas", explicó Stephanie Valenzuela.

La ex chica reality admitió sentirse apenada por esta situación: “Sí me da pena, a veces pienso en buscarla, pienso en hablar”.

No obstante, ‘Tefi’ Valenzuela expresó sus esperanzas en que sus diferencias se solucionen pronto. “Al final yo la amo, es mi hermana, es mi sangre. Obviamente en Navidad seguro nos vamos a juntar y vamos a estar juntas con mis papás, pero no te lo voy a negar”.

