Stephanie Valenzuela estuvo enlazada en exclusiva con el programa de Magaly Medina para contar detalles inéditos de lo que fue su terrorífica relación sentimental con el actor Eleazar Gómez.

“Lo que la gente no sabe de la relación que tuve con él es que nunca me había pasado que me llevara tan bien con alguien. Sí, fue muy rápido y ese fue mi error, pero fue algo muy mágico”, comenzó contando.

Asimismo, la popular ‘Tefi' contó también desde cuándo comenzó a notar actitudes agresivas en el artista mexicano.

“Ya pasado un mes comenzó a tener ciertos cambios de humor, ciertas cosas muy raras y como una está enamorada, no quiere perderlo por estas cosas. Yo quise terminar con él una vez, pero él me prometió ir a terapia y todo”, expresó conmovida.

“Empezó gradual, al principio lanzaba cosas, renegaba, pateaba un ascensor y a mi me molestaba. Luego, se molestaba por todo y cuando yo lloraba, venía arrepentido diciéndome que no lo iba a volver hacer”, señaló.