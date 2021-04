Stephanie Valenzuela utilizó su canal oficial de Youtube para explicar con detalles cómo se siente tras la liberación de su agresor, Eleazar Gómez, a quien denunció el pasado 4 de noviembre de 2020 por maltrato físico y psicólogo.

Y es que la cantante se mostró bastante indignada por haber recibido innumerables críticas de personas que aseguran que lo único que quiso la popular ‘Tefi’ es “sacarle dinero” al actor mexicano.

“No sé en qué momento pasé de ser víctima, a la culpable de su liberación (...) Eleazar me golpeó, me mordió, me ahorco, tuve miedo de perder mi vida en manos de él. Con las pruebas él fue puesto en prisión preventiva. Se declaró culpable para poder acceder al procedimiento abreviado para lo cual teníamos una audiencia el 16 de abril”, comenzó diciendo.

“Yo nunca le di el perdón, con el perdón él hubiera salido libre sin precedentes. Yo hubiera podido pedir tres millones si me daba la gana y no lo hice porque con esto garantizaba que lo metan a la cárcel si es que vuelve agredir a otra víctima (...) Yo sé que si otras mujeres lo hubieran denunciado como yo lo hice, él ahorita estaría preso y no cumpliendo con las medidas que le han otorgado”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR