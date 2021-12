A poco más de un año desde el arresto de Eleazar Gómez por haber agredido físicamente a Stephanie Valenzuela, quien en aquel entonces era su pareja, la madre del actor rompió su silencio y salió en defensa de su hijo justificando sus actos de violencia.

En una reciente declaración para la prensa mexicana, Melissa Sánchez, la madre del actor, habló por primera vez y reconoció que nunca se llevó bien con ‘Tefi’. Además, aseguró que su hijo perdió casi todos sus ahorros en la reparación del daño que pagó.

“Lo dejó pobre, imagínate... Mucho no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante”, señaló la madre de Eleazar Gómez a las cámaras del programa “Venga la Alegría”.

Asimismo, en las declaraciones que la madre del actor dio a la prensa, Melissa aseguró que nunca le cayó bien Stephanie Valenzuela y que sí su hijo la golpeó o no, en algún momento, fue “por algo”.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie”, manifestó la mujer dejando sorprendidos a los reporteros. Asimismo, precisó que no perdonaría a ‘Tefi’ luego que su hijo pasara cinco meses en prisión.

“Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Le quiero cortar... no, mejor no digo qué le quiero hacer”, respondió tajante la madre de Eleazar Gómez.

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es guerra” premió a la polémica más épica del programa

Premios EEG: Polémica más épica (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR