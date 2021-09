¡Fuerte y claro! Stephanie Valenzuela estuvo enlazada desde Ciudad de México con el programa de Magaly Medina, donde se refirió a las declaraciones del periodista mexicana Luis Alfonso Borrego, quien minimizó su denuncia por agresión física en contra el actor Eleazar Gómez.

Y es que la modelo se mostró bastante fastidiada con el conductor, y mencionó que no es la primera vez que el presentador de Telemundo sale en defensa de su expareja.

“A Luis (Borrego) lo tengo entre ceja y ceja. Ese día le respondí en una porque esta no es la primera vez, ya son varias veces que habla estupideces. Parece que no tuviera criterio y llegó el momento de responderle”, comenzó diciendo.

“Qué criterio puede tener esa persona que cree que yo me voy a inventar y que voy a contratar a cuatro modelos para que se hagan novias de él (por Eleazar Gómez) y también lo denuncien. Nada que ver con lo que dijo. Creo que me dijo ‘tú tampoco eres víctima’. Yo ante un juzgado he sido declarada víctima de violencia familiar”, agregó.

Recordemos que hace algunos meses, ‘Tefi’ Valenzuela denunció haber sido víctima de violencia física por su entonces pareja, Eleazar Gómez. Sin embargo, ahora señala que se encuentra bastante tranquila y con ganas de seguir saliendo adelante.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO