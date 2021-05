Stephanie Valenzuela reapareció en el programa “América Hoy” y contó que una de las razones de su viaje a Bali, Indonesia, fue realizar hipnosis terapéutica por una serie de sucesos que no trató en su momento, como la pérdida de su hijo con George Forsyth.

Durante la entrevista, Tefi Valenzuela contó que no realizó terapia tras la pérdida de su bebé, pero seis años después decidió curar esta herida.

“Cuando perdí el bebé que perdí hace como 6 años, fue un trauma muy fuerte para mí y sin embargo yo seguí adelante sin hacer ninguna terapia, porque a veces uno dice ‘no, yo voy a ser fuerte, yo voy a seguir, me voy a reparar’ y siempre me he ido reinventando y luchándola por la música, por lo que a mí me gusta, pero muchas veces tapamos esas heridas y no nos damos el tiempo de curarlas”, explicó la modelo.

Stephanie Valenzuela reveló que otra razón para hacer terapia fue el bullying que sufrió en el colegio. “A mí me hacían bullying los chicos por mi cabello, porque no tenía chichis, imagínate que yo trabajé desde los 15 hasta los 18 para pagarme las chichis de tanto trauma que yo traía”, expresó.

En ese sentido, Tefi Valenzuela aconsejó a las mujeres a tratar estos temas con terapia: “Son muchas cosas que ni siquiera en una sesión tratas un tema, pero no tratas todas las cosas que tenemos guardadas y me encanta compartirlo con las mujeres porque yo sé que ahorita nos están viendo muchas personas que han sufrido violaciones, que han sufrido abusos, que les ha pasado mil cosas difíciles y yo solo quiero que entiendan y que sepan a través de lo que les comparto, que eso no determina el resto de nuestra vida. Nos tenemos que amar mucho, es algo que a mí me costó entender”.

Tefi Valenzuela recordó la pérdida de su bebé - América Hoy - diario OJO

