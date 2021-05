Magaly Medina no dudó en referirse a las distintas operaciones a las que se habría sometido Flavia Laos últimamente. Y es que la conductora le aconsejó a la joven actriz que no abuse al utilizar el botox.

En una informe emitido en el programa de la ‘Urraca’, se puso en evidencia los cambios que se ha realizado en el rostro la modelo peruana, quien tiene 23 años de edad.

“Flavia Laos que era una chiquita de rasgos bastantes naturales, bonita además, que no necesitaba mayores aditamentos en la cara. Sin embargo, ha hecho del botox y del acido hialurónico sus mejores compañeros”, expresó.

“No entiendo por qué aumentarse tanto, ponerse tanto botox en la frente que no lo necesita, ni siquiera personas que tenemos la edad que yo tengo abusamos tanto del botox y del hialurónico. Se ha rellenado los pómulos cuando no lo necesita, ella tiene relleno natural en su rosto. Todavía tiene grasa en el rostro, todavía no tiene el rostro huesudo”, agregó.

