Mauri Stern puso en aprietos a joven imitadora de Christina Aguilera por no interpretar los temas en inglés de la cantante original. Esta situación se dio en la reciente edición de “Yo Soy”, donde el mexicano le pidió a la concursante no limitarse con las canciones en español de la celebridad estadounidense.

“Una cosa importante, yo le dije a Christina Aguilera (imitadora) que me pareció fuego de la mitad para adelante y eso puede ser tu desventaja. Debes tener mucho cuidado porque al principio te sentí que pensabas mucho y eso no me gusta”, opinó Mauri sobre el reciente número musical de la Christina Aguilera peruana.

“Tienes que fluir y no me contestaste la pregunta, cómo está tu inglés: how is your English? Es muy importante porque si limitas el repertorio de Christina Aguilera en solo el español, eso me preocupa”, advirtió el jurado.

Ante la pregunta en inglés de Mauri Stern, la concursante del programa de imitación se mostró un poco nerviosa y contestaba en español, pese a la insistencia del jurado para que hable en inglés.

La imitadora de Christina Aguilera recibió el apoyo de la conductora Karen Schwarz y finalmente pudo responder en inglés.

“Sí voy a cantar en inglés... oh yeah! it’s good (oh sí! es bueno)”, dijo la joven artista, una de las participantes favoritas del espacio de Latina.

