Stephanie Valenzuela sorprendió a propios y extraños al confesar todos los “arreglitos” estéticos que tiene en el rostro y en el cuerpo.

A través de sus historias de Instagram, la modelo confirmó que se aplica botox en la frente desde hace varios años.

“Lo utilizo solamente en la frente para que no se haga un surco (...) y lo utilizo desde los 21 años como prevención”, explicó “Tefi” Valenzuela.

Además, Stephanie Valenzuela admitió que se marcó el abdomen con cirugía: “Claro que sí, siempre les he mostrado, no me gusta decir ‘ay no, ay no’. Ayuda bastante, pero eso no quiere decir que no hagas ejercicio, que no comas bien porque si no te da un efecto rebote”.

Sobre su “totó”, la modelo peruana aseguró que no tiene siliconas en los glúteos.

“Tefi” también admitió que se realiza laceado brasilero, pero no se tiñe el cabello.

La modelo comentó, además, que sus dientes son reales: “Muchas personas creen que tengo carillas, pero no. Son cuatro años de usar brackets”.

Asimismo, Stephanie Valenzuela negó tener hilos tensores: “Mi ceja solo tiene microblading”.





