Stephanie Valenzuela decidió romper su silencio tras el fuerte episodio de agresión física que sufrió por parte de su entonces pareja, el actor Eleazar Gómez.

Y es que la modelo contó que al parecer las autoridades mexicanas habrían calificado como “leves” las lesiones que le hizo el artista.

“Lo que pasa es que sí me dejaron huellas de estrangulamiento, hay huellas de mordidas, todo eso está certificado por el médico legista. Sin embargo creo que están esperando que tenga una puñalada o que te rompan un brazo para recién ponerlo como delito grave o lesiones graves”, comenzó contando.

“Dicen que estas lesiones demoran en sanar menos de 20 días y eso es lo que me preocupa, es lo que ellos alegan”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Tefi’ señaló que recién se dio cuenta de la manera de comportarse de Eleazar Gómez, al ver las fotografías de las agresiones hechas a sus exparejas.

“Cuando yo llego a ver las fotos de Janet, me asusté de ver que le hacía lo mismo en los mismos lugares, (...) Luego pensé que de repente entonces era un mal momento, un arranque, pero cuando veo lo mismo me doy cuenta que no era la primera vez que lo hacía y que ya tenía ese patrón”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR