Mediante sus redes sociales, Stephanie Valenzuela volvió a dar un potente mensaje a sus seguidores sobre la violencia contra la mujer, sobre todo porque la modelo se mantiene alejada en su cuenta de Instagram y sube contenido esporádicamente.

“Estoy volviendo para hablar con ustedes. Yo siempre respondía sus preguntas, les subía (stories) sobre lo que yo hacía, cantaba, bailaba y mantenía un contacto con ustedes”, comentó al inicio sobre la distancia que mantiene en sus redes sociales.

La modelo y cantante afirmó que para ella es complicado mantenerse bien. “Ahora para mí es difícil porque por más que yo intente estar bien, emocionalmente he pasado cosas muy difíciles que estoy tratando de sobrellevar”, añadió.

🎬: #StephanieValenzuela rompe el silencio y regresa con un potente mensaje 💥 pic.twitter.com/puVPy7JwAU — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) November 20, 2020

Del mismo modo, la intérprete de “Cumbia de despedida” señaló que le es inevitable llorar, pero esos momentos no los comparte en sus historias.

“No les voy a subir mi llanto porque ustedes no se lo merecen, nunca lo he hecho. Tampoco me parece justo que yo me tenga de privarme de trabajar y dejar lo que he hecho por muchos años. Voy a echarle ganas. No puedo maquillarme el alma, solo puedo maquillarme la cara”, afirmó visiblemente afectada.

Finalmente agradeció a sus seguidores por sus mensajes de aliento. “La vida sigue y hay que ponernos fuertes, así que estaré de vuelta contra viento y marea”, concluyó.

Cabe señalar que Tefi Valenzuela denunció a su expareja Eleazar Gómez por violencia luego que la agreda en la casa que ambos compartían en México.

