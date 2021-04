La modelo Sully Sáenz sorprendió a su hijo Marchello con un ‘regalazo’ por su cumpleaños número 7. Este domingo 4 de abril, la exparticipante de “Esto es guerra” contó que engrió a su pequeño con un tobogán de agua para que se divierta en la piscina que tienen en casa.

“A 1 día de su cumple 7!!! Y estaba por llegar una gran sorpresa. Y de pronto... llegó la gran sorpresa!!! El tobogán de agua que tanto quería!!! Él tan emocionado queriéndolo armar rápido”, escribió Sully Sáenz en una serie de videos donde el pequeño Marchello se muestra muy contento por su regalo.

“Creo que yo estoy más emocionada que él. Mi campeón!! Feliz cumpleaños”, señaló la modelo en Instagram, quien también publicó varias imágenes de la celebración por el cumpleaños de Marchello.

Asimismo, Sully Sáenz hizo una emotiva publicación donde expresó su sentir por los 7 años de su hijo, fruto de su matrimonio con el canadiense Evan Piccolotto: “Feliz cumpleaños hijito!!!! Mi Marchello️. Me parece mentira que ya sean 7 años!! 7 años desde que me convertiste en mamá y cambiaste mi vida por completo llenándola de amor y aprendizaje”..

“Contigo aprendí que soy más fuerte de lo que jamás me imagine ser, que lo puedo TODO si mi recompensa es tu bienestar y ver esa sonrisa tuya. Amo tener mi vida tan evocada a ti, y los sacrificios no lo son realmente cuando veo tus avances y lo feliz que eres. Todo vale la pena por ti hijito. La vida no es perfecta, pero si te prometo estar siempre para ti cuando me necesites. Dios te bendiga y cuide siempre hijito, y que seas muy muy feliz. Te amo !!!”, se lee en la publicación de Sully Sáenz.

