Sully Sáenz sorprendió a propios y extraños al compartir la gran noticia de que su pequeño hijo pudo escuchar gracias al implante que le colocaron como parte del tratamiento por la enfermedad de pérdida de audición que padece.

“Estuve en constante estimulación, hablándole bastante por el lado del implante y de pronto esto pasó. Me entendió y me respondió. Pudo ya escucharme por su implante”, fue lo que comentó la exchica reality.

Recordemos que la modelo comentó que debido a esta complicada enfermedad, su hijo había perdido la audición en el lado izquierdo, sin embargo, la operación a la que se sometió estaría dando resultados.

“Antes nunca podría hablarle por este lado porque no me escuchaba, no me respondía. Solo le hablaba por el lado derecho que es donde le quedaba algo de audición. Me parece increíble que pueda escuchar nuevamente por este lado”, agregó.

“Sé que llegará el día que pierda la audición del oído derecho también, pero saber que le queda esta opción de poder escuchar por su implante es una bendición”, expresó.

