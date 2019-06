Susan Ochoa no se presentará en "El valor de la verdad"

Luego que Beto Ortiz dejara entrever que Susan Ochoa se presentaría en 'El valor de la verdad' tras su renuncia en 'El artista del año'. Edgar Ferrer, representante de la ganadora de dos gaviotas, desmintió los rumores y aseguró que la cantante no se presentará en dicho programa.

"No hubo acercamientos. Definitivamente eso no es cierto. Hay muchas especulaciones, pero eso no va a suceder ni este sábado ni a futuro. Susan no pertenece a ese tipo de programas. Absolutamente no estará ahí", dijo para Perú 21.

Recordemos que, hace algunos días atrás, Beto Ortiz sostuvo en RPP Noticias que estaba esperando a Susan Ochoa en su programa: "Estoy seguro de que (Susan Ochoa) se va a sentar. No tengo ninguna duda, la estamos esperando (...) No te puedo contar (si estamos en negociaciones), pero la estamos esperando", sostuvo.