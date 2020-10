Susan Ochoa reveló que se realizó la operación de la manga gástrica, con la que ya viene bajando 15 kilos, sintiéndose completamente renovada y con una figura de infarto. Y es que la cantante aseguró que intentó bajar de peso con muchos métodos, pero no le funcionó.

“Me asustaba el sobrepeso porque yo tengo familiares con diabetes. Me hice la operación y ahora me siento renovada, con más vitalidad y energía”, expresó.

La artista nacional señaló que debido a la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido que cancelar varios eventos y viajes que tenía programados para este año. “Sueño con volver a hacer conciertos en vivo, con seguir llevando a todos mi música. Mientras, yo no he dejado el contacto con mi público a través de mis redes porque quiero seguir compartiendo, la música es lo que a mí me mueve”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR