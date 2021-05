Como la mayoría de peruanos, la reconocida cantante Susana Baca vivió momentos muy difíciles cuando llegó la pandemia al Perú. En su caso, tuvo que renunciar a varios planes y contratos laborales que tenía pactados en el exterior, debido a las restricciones impuestas por los gobiernos para disminuir los contagios del COVID -19. Esta situación le generó miedo y ansiedad, sin embargo con ayuda de su esposo logró sobreponerse. Por eso, este año ha decidido compartir su experiencia a través de la plataforma “Compartiendo Sabidurías” de Tottus.

“... yo, en medio de la pandemia, me hacia preguntas, casi sin respuestas, de como sería mi futuro en la música, si volvería a cantar y como hacer para tener cerca a los músicos para ensayar y como motivarnos si no teníamos conciertos posibles. Se habían cancelado tres pequeñas giras al exterior... No dormía, enflaquecí, me llenaba de sufrimientos, empecé a sentir y sufrir de ansiedad. Por suerte tengo a mi lado a mi esposo que es mas osado ante las cosas y me dijo: vamos hacer varios discos, como sea, el talento no debe perder” explica.

Gracias a este momento la cantautora e investigadora musical logró grabar su disco A Capella, el cual le hizo ganar su tercer Grammy Latino en noviembre pasado. “Me siento muy orgullosa, no solo por este logro, sino porque a través del canto pude encontrar el camino para superar mi ansiedad, ese miedo que muchas veces sentimos y nos genera una presión en el pecho. La ansiedad no debe ser una barrera en nuestra vida. Debemos buscar o crear herramientas para poder vencerla”, señala.

Compartiendo Sabidurías

A raíz de esta situación, Susana Baca decidió participar de Compartiendo Sabiduría, una plataforma de Tottus, para compartir consejos y vivencias en temas de crecimiento personal, emprendimiento, emociones y más.

En este nuevo capítulo la intérprete explica que la ansiedad es un sentimiento de temor e inquietud que acompaña a las personas en las distintas etapas de su vida. Por ello, es importante que todas las mujeres puedan identificarla, aceptarla y hacerse cargo de ella. “Yo pensaba que a medida que uno iba madurando, la ansiedad decaía. Pero no es así. Nos acompaña siempre. Cuando fui Ministra de Cultura, que fue un gran honor para mí, viví mucha ansiedad. Sin embargo, aprendí que en esas circunstancias, uno debe buscar mecanismos y recursos para controlarla y seguir adelante en la vida”, sostiene.

Para la intérprete de Caras Lindas y María Landó, el apoyo de las personas que nos rodean es muy importante para vencer los períodos de ansiedad. Junto a ello, recomienda practicar todas esas actividades que nos hacen felices y permiten soltar nuestra energía. “Cuando llega la ansiedad, debemos buscar a esas personas que nos rodean y nos quieren. Es un regalo apoyarnos y recurrir a la comunidad. Estar activos con las cosas que nos gustan también produce serenidad. Lo que yo hago a veces es poner música a todo volumen y bailar desaforadamente. En esos momentos, siento que me libero”, manifiesta.

Para ver r el episodio completo con Susana Baca y disfrutar de otras historias inspiradoras ingresa al canal oficial de YouTube de Compartiendo Sabiduría: https://youtu.be/SnjgMc4ZsQQ





