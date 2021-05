La cantante de cumbia Thamara Gómez está en el ojo de la tormenta luego de que fuera ampayada con el joven novio de la empresaria Milena Zárate, Augusto Barrera “Tito”.

Y aunque en las imágenes de “Amor y Fuego” no se vio ninguna escena comprometedora, Milena Zárate no reaccionó de la mejor manera al enterarse de la insólita amistad entre su enamorado y Thamara Gómez.

Tras la difusión del ampay, ahora cobra relevancia lo que dijo la cantante de ‘Puro Sentimiento’ en una transmisión en vivo que hizo con Jonathan Rojas y Ángelo Fukuy.

¿Qué dijo la artista? Resulta que cuando estaba en plena conversación, le preguntaron si estaba soltera.

“Lo importante es que estoy muy feliz”, dijo la cantante, sin dar mayores detalles.

Milena Zarate desata su indignación tras ampay de su novio con Thamara Gómez

La colombiana dijo que no pondrá las manos al fuego por su pareja y reconoció que últimamente está un poco distanciada de él.

“No tenía idea que eran amigos en realidad. No lo veo a él hace dos días y estamos un poco distanciados, pero bueno. Yo le presté mi camioneta porque su carro está en mantenimiento. Me dijo que iba a tener reuniones pero no con esta chica. Yo honestamente ni siquiera la conozco”.

