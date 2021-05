El cantante John Kelvin, quien hace poco fue ampayado ingresando a un hotel con una jovencita que no es su esposa, confesó que a él le incomodaría si la situación fuese al revés, es decir, si captaran a madre de sus hijos con otro hombre.

El artista brindó su descargos al programa ‘Mujeres al Mando’, donde mencionó que él no tiene por qué darle explicaciones a su esposa, Dalia Durán, pues aunque viven juntos están separados.

“Yo no he hecho nada malo, me gusta disfrutar de mi vida (...) por qué le tendría que estar contando a ella con quién estoy saliendo. Cuando ya no hay una relación, cuando la relación es de padres, no entiendo por qué uno tiene que contar que está saliendo (con otra persona)”, comentó.

¿Perro del hortelano? Sin embargo, dijo que no le gustaría del todo ver a la madre de sus hijos con otro.

“Definitivamente que claro que sí me puede incomodar en algún momento, o de repente no, porque tengo que asimilarlo, asumirlo”, agregó.

“Yo no tengo derecho a reclamarle, pero sí no me gustaría es que se aprovechen de ella”.

