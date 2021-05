El programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un chat de WhatsApp entre el cantante de cumbia John Kelvin y la jovencita con la que fue ampayado ingresando a un hotel, pese a que él anunció que quería reconciliarse con su esposa.

Se trata de la tacneña identificada como Stefany Camus, quien habría enviado un pantallazo de la conversación al programa de Magaly Medina.

“Espero todo bien Stef, solo te voy a pedir algo: no deseo verte en ningún programa de espectáculos, yo ya estoy manejando la situación por mi lado (...) Ellos desean el morbo, ni tú ni yo le daremos ese gusto. Si en verdad pensamos igual, así tenemos que actuar”, se lee en los mensajes que le envió John Kelvin.

Además, en otra parte de la conversación, el cumbiambero le asegura que está soltero y que no tiene ningún vínculo sentimental con la madre de sus hijos, Dalia Durán:

“Stef, yo estoy soltero, el punto no es eso. El punto es que ellos venden humo, eso no me gusta. A la gente ni a ellos no les interesa qué haga con mi vida. A ellos sí, así venden humo y de eso viven, pero no les va a funcionar, yo estoy viendo eso”.

Magaly Medina arremete contra John Kelvin

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, cuestionó la actitud de John Kelvin. “Tratando de convencer a su saliente que no diga nada, que abra la boca porque definitivamente el que iba a quedar mal como un mentiroso y como un infiel era él”, comentó.

“¿Cómo le sentará esto (a su esposa) Dalia?”.

