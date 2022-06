Este miércoles 1 de junio de 2022, durante el programa “América hoy”, la excongresista Susy Díaz hizo una fuerte advertencia contra Néstor Villanueva debido a que se estaría negando a dar el divorcio a Florcita Polo Díaz.

“Yo lo dije, no necesito ser bruja, psicóloga ni nada, le dije ‘Flor, no te va a dar el divorcio’, pero hay muchas pruebas fehacientes como eso del carro rana, el auto rana y no sé qué, y tantos ampays, con eso son pruebas fehacientes para que le den el divorcio por conducta deshonrosa”, explicó Susy Díaz.

La excongresista recordó que ella logró divorciarse de Andy V sin tener la firma del exchico reality; asimismo, aseguró que guarda pruebas contra Néstor Villanueva para una posible demanda de divorcio.

“Hay muchas cosas que yo no he hablado (...) que son fuertes, por mis nietos no quisiera decirlo porque lamentablemente es su papá”, señaló la excongresista.

De otro lado, Susy Díaz aclaró que su hija se casó con separación de bienes: “Gracias a su hermano Marco y su papá, Augusto Polo Campos, se casaron por bienes separados”.

En ese sentido, Susy Díaz advirtió que sus propiedades no serán herencia para Néstor Villanueva: “Mis propiedades son anticipo de legítima de mi mamá, cuando mis propiedades son anticipo de legítima de mi mamá, herencia no heredan los maridos”.

“Mis propiedades dicen anticipo de legítima herencia, no heredan los maridos ¿ok?”, sentenció.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR