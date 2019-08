Susy Díaz señaló que volverá a postular al Congreso el 2020, ya que el “pueblo se lo pide” ante tanto “robo” que cometen algunos políticos para saquear al país.

“La gente sabe que yo trabajo y no voy a ir a robar. Solo les interesa (a los políticos) el poder y a mí no. Si lo decidí es porque me están persiguiendo políticamente. Me quieren dejar calata; ya ni uso forro (ropa interior), menos sostén. En las redes sociales, mucha gente me lo pide”, señaló al diario OJO.

Asimismo, la exvedette agregó que “no soy calzón flojo y menos aflojo ante nadie. Presenté 120 proyectos al Congreso y 4 fueron aprobados”.

(FOTO) Susy Díaz recordó que de 120 proyectos de ley, le aprobaron 30.

Sobre la posibilidad de postular a la Presidencia, Díaz dio a conocer su negativa.

“Todos los presidentes que hemos tenido están presos; yo prefiero mi paz y tranquilidad”, sostuvo la excongresista, que no descarta volver a ponerse el “13”, pero ya no en las nalgas, sino en el busto, al mismo estilo que lo hiciera la “Cicciolina” del Parlamento italiano.

Cabe mencionar que hace poco le llegó un documento de la Procuraduria, donde le notifican el pago de 188 mil soles por concepto de intereses judiciales luego de haber pagado una reparación civil de 200 mil soles, tras ser acusada de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos (a finales del 2000).

"Hace 19 años me embargaron mis cosas, ahora último me están cobrando 188 mil soles. Con esto, no me dejan alejarme de la política por completo", dijo para diario Ojo.

Según la exvedette, son 19 años de persecución política, ya que la han notificado de la Policía, del Juzgado Anticorrupción, de la Fiscalía, le abrieron juicio, la embargaron. Por todos estos motivos, Susy Díaz decidió evaluar volver a ser parlamentaria. "Me quieren dejar calata. Ya no puedo gastar ni un sol", expresó.

Sobre el presidente Martín Vizcarra, comentó: "Yo lo apoyo, me parece muy bien que esté pidiendo cambios, si él está pidiendo es que piensa más en el país", declaró.