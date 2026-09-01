La popular artista y figura de la televisión peruana, Susy Díaz, se prepara para cruzar el Atlántico tras recibir una invitación de honor por parte de la comunidad latina radicada en España. La popular ‘rubia de los labios rojos’ viajará en los próximos días al Viejo Continente para ser la protagonista de una cena de gala en homenaje a su amplia e ininterrumpida trayectoria artística.

Fiel a su estilo único, alegre y en constante defensa de la economía popular, Susy anunció que no gastará en costosas firmas extranjeras. Por el contrario, la artista visitará el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, para buscar a una experimentada diseñadora local, elegir las mejores telas y confeccionar un vestido espectacular que la haga lucir como una verdadera estrella de Hollywood.

‘Esto feliz de recibir este reconocimiento y sobre todo me alegra que sea en este mes de setiembre donde cumplo años, y un mes, que siempre me ha traído fortuna mi vida. Y tengo la ilusión de llevar un hermoso vestido rojo. Una amiga me ha recomendado a una buena diseñadora en Gamarra, así que iré a conocerla en los próximos días, para ver modelos y telas".

El objetivo de la artista es deslumbrar en Europa con una prenda que resalte el talento nacional. ‘Lo único que tengo claro es que quiero que sea rojo, que es el color de la suerte para mí. Estoy muy emocionada porque este viaje será por mi cumpleaños y me quedaré un mes conociendo diversos países de Europa", afirmó Susy Díaz respecto al diseño de su vestido para la gala.

Con este gesto, la exparlamentaria busca internacionalizar el talento de los diseñadores peruanos, demostrando el orgullo que siente por la moda de su país. Además, la carismática creadora de las famosas ‘dietas’, comentó que aprovechará los bellos paisajes europeos para tomarse unas merecidas vacaciones y desconectarse de su recargada agenda laboral en la televisión y las redes sociales.