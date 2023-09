A tan solo unas semanas del estreno de la película “SUSY, UNA VEDETTE EN EL CONGRESO” este 26 de Octubre, Susy Díaz decidió celebrar su cumpleaños número 60 a lo grande y fuera del país. La artista de labios rojos viajó a Miami, Estados Unidos, para celebrarlo a lo grande y de paso comprarse todo lo que será su outfith para el gran Avant premiere de esta producción nacional tan esperada por todos los peruanos.

Susy contó estar muy emocionada con su cumpleaños y destacó que el mejor regalo es el estreno de su película producida por SYN Entertainment y que contará una parte de su vida, como fue su elección como congresista de la República.

“ Dios me ha bendecido, mi cumpleaños número 60 lo celebro con algo maravilloso, que es el estreno de mi película este 26 de octubre en todos los cines. Es un regalo divino y maravilloso que una parte de mi vida llegue al cine, sobre todo cuando fue mi ingreso al Congreso, por eso estoy muy feliz ”, indicó Susy que está agradecida porque ahora está muy unida a su hija Flor y sus dos nietos.

La rubia también contó que está aprovechando sus días en el país gringo para comprar vestuario de moda y así lucir de lo más elegante en la alfombra roja del Avant premiere de su película que se tiene previsto para el lunes 23 de octubre en mall de Santa Anita.

“ En un día ya me gasté más de mil dólares, he reventado mi tarjeta de crédito, pero es una fecha especial y quiero brillar. Me he comprado unos labiales rojos que duran 24 horas y no podía conseguir en Perú ”, agregó Susy Díaz.

¿Cuándo se estrenará la película inspirada en la vida de Susy Díaz?

“ SUSY, UNA VEDETTE EN EL CONGRESO ”, se estrena este 26 de octubre a nivel nacional. La película es protagonizada por la actriz Alicia Mercado, quien encarnará a una joven Susy Díaz decidida a trabajar en el Congreso. El elenco también lo conforman la reconocida actriz Sylvia Majo, Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria, Fernando Pasco, Baldomero Cáceres, Patricia Alquinta, entre otros rostros conocidos actores.