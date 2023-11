En su reciente aparición en el programa Estás en Todas, Susy Díaz compartió detalles de su vida y reveló que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando estuvo separada de su primogénita, Florcita Polo, fruto de su relación con el compositor Augusto Polo Campos.

En la última edición del programa ‘Estas en Todas’, Susy Díaz narró que la decisión de convertirse en vedette afectó a Florcita, quien sufrió bullying en la escuela debido al trabajo de su madre. La vedette abordó este episodio en su película “Susy, Una vedette en el Congreso”, donde se destaca la drástica decisión de Augusto Polo Campos.

“ La etapa más dura fue cuando su papá no me le dejó ver cuatros meses ”, contó la exvedette. Ante esta situación, ella tomó medidas legales para recuperar la patria potestad de Florcita. “ Yo después le hago una denuncia para pedir la patria potestad y la gano. No poder ver a mi hija tantos meses ”, agregó Susy Díaz.

Susy Díaz afirma que se embarazó por una “maldición”

En otro aspecto, Susy Díaz reveló un curioso episodio relacionado con su embarazo. Según sus palabras, cuando trabajaba como recepcionista en Canal 5, le dijeron que las mujeres que ocupaban ese puesto solían quedar embarazadas.

“ Cuando me voy de la casa de mi mamá me voy con mi papá. Entonces yo agarro y me voy con una amiga a canal 5 y me dijeron que las recepcionistas que siempre estaban ahí salen embarazadas ”, confesó.