Susy Díaz rompió en llanto en el programa “América Hoy” al hablar sobre la muerte de su hermano, Alfredo, quien murió a causa del coronavirus o Covid-19. Ella recordó todos los momentos de tensión que han vivido en el mes de marzo.

“Es horrible, no se lo deseo a mi peor enemiga. He estado desesperada todo marzo, porque ahora ni el dinero te salva, entonces yo me he tratado de alejar de gente negativa Y no poder acercarte a tu hermano, despedirte. Dios me está sanando mi salud y darme que la vida no es eterna”, contó Susy Díaz con la voz quebrada y lágrima en los ojos.

Asimismo, Susy Díaz contó que su hermano se habría contagiado en Pucallpa, a donde viajó por trabajo manejando un tráiler. “Yo hablé con él porque le decía que no trabajara. Pero mi hermano viajó a Pucallpa y volvió enfermo. Él estaba preocupado por mi otro hermano que estaba mal. Deja dos hijos”.

Finalmente, dijo tener la consciencia tranquila, pues en vida les dio todo a sus hermanos. “No te puedes despedir, no puedes ayudarlo. Yo tenía que estar enviando el dinero para el oxígeno. Le tuvo que enviar 7 mil soles, luego 10 mil soles. Yo me siento tranquila porque a mis hermanos en vida les di todo”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Paula Manzanal lanza misil contra Sheyla Rojas: “Creo que nunca fue mi amiga” | OJO

Paula Manzanal lanza misil contra Sheyla Rojas: "Creo que nunca fue mi amiga" | OJO

TE PUEDE INTERESAR