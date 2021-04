Solo estas cosas pueden ocurrir en México. Al igual que en Perú están en campaña electoral y a un candidato a diputado federal se le ocurrió lanzar una polémica iniciativa.

Se trata de Carlos Mayorga de Ciudad Juárez, quien por el Partido Encuentro Social, decidió salir de un ataúd cargado por personas con trajes para protegerse del Covid-19, como una forma de protestar por las muertes que ha dejado la pandemia en el país. Además, buscó representar a Ciudad Juárez, pues para él simboliza una entidad muerta.

Para que la idea quede claro, el político usó a un narrador que decía: “Ciudad Juárez grita esperanza, es una ciudad que necesita oxígeno, necesita nuevos héroes; es una ciudad que ha sido muy lastimada en los últimos años, una ciudad que ha estado muerta”.

“Si no cumplo que me entierren vivo”: Carlos Mayorga, candidato a diputado federal por el #PES saliendo de un ataúd ⚰️⁉️✌🏻🤣 pic.twitter.com/c15A3n3TTh — Anonymous México 🇲🇽 (@AnonymousMex_) April 6, 2021

De un momento a otro, el candidato Carlos Mayorga salió del ataúd para lanzar un mensaje de su campaña política: “Desde este punto, me solidarizo con los que han tenido que perder a un ser querido por negligencia de salud y seguridad”, expresó.

“Si no cumplo que me entierren vivo”: Carlos Mayorga, candidato a diputado federal por el #PES saliendo de un ataúd ⚰️⁉️✌🏻🤣 pic.twitter.com/c15A3n3TTh — Anonymous México 🇲🇽 (@AnonymousMex_) April 6, 2021

Finalmente arremetió contra los políticos corruptos. Pidió que de no cumplir los compromisos que “lo entierren vivo”. “Voy a legislar por la familia, por la vida. Mi compromiso es real. Si yo no cumplo, que me entierren vivo”, sentenció.

VIDEOS RECOMENDADOS

Paula Manzanal lanza misil contra Sheyla Rojas: “Creo que nunca fue mi amiga” | OJO

Paula Manzanal lanza misil contra Sheyla Rojas: "Creo que nunca fue mi amiga" | OJO

TE PUEDE INTERESAR