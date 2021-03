Susy Díaz decidió pronunciarse en sus redes sociales mediante un comunicado oficial donde aclara que no tiene ningún tipo de relación sentimental con un abogado de Cañeta, por lo que pidió a los medios no difundan información falsa sobre su estado amoroso.

Según se lee en este mensaje, la exvedette habría sido vinculada sentimentalmente con un letrado del sur. “Desmiento categóricamente dicha información así como las declaraciones que se me atribuyen. Nunca he conocido al señor, ni mantengo una relación ni siquiera amical”, señaló

Asimismo, la excongresista pidió la comprensión del caso, pues no se encuentra atravesando por un buen momento a nivel familiar. “En estos momentos me encuentro afrontando un difícil momento familiar y deseo que este tipo de versiones no alteren mi tranquilidad emocional. Les pido a la prensa respeto y cuidado ante este tipo de informaciones”, finalizó.

