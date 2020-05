Susy Díaz se suma a la lista de personas que hoy celebrará el Día de la Madre lejos de su familia debido al nuevo coronavirus. La popular artista, que no sale de casa por miedo a contagiarse, estará acompañada de su actual pareja, Walter Obregón, quien no solo se ha convertido en su cheff en esta cuarentena, sino también en su enfermero.

“La pasaré en casa con Walter, no hay de otra. No podemos salir. Esta enfermedad me da miedo. Yo siempre le pido a Dios para que encuentren la cura. Me da pena no ver a mi hija Florcita y a mis nietos, pero ellos entienden; así que solo nos veremos por videollamada”, cuenta Susy Díaz a diario Ojo tras revelar que su novio le “cocina bien rico todos los días”.

Perdona alquiler

La excongresista, quien cree encontrar la “cura” contra la COVID-19 en el ajo, también nos comenta que se ha solidarizado con sus inquilinos y no ha echado a los que no han podido pagar la renta.

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, dice la exvedette, que el pasado 25 de abril celebró de forma virtual los tres años de su nieto Estéfano.

Bono para artistas

La autora de la frase “vive la vida y no dejes que la vida te viva” resalta el trabajo que viene realizando el presidente Martín Vizcarra en la lucha contra el nuevo coronavirus, pero también pidió apoyo económico para los artistas que viven del día a día.

“Me da mucha pena por ellos. Ojalá le den su bono. Muchos han reventado sus tarjetas sacando dinero y ya no pueden hacerlo más. Sin embargo, hay personas que se la buscan y salen adelante, como mi amiga Azucena del Río, que está vendiendo tapabocas, alcohol y más”, indica Díaz antes de pedir a las autoridades que fumiguen los lugares que concentran mucha de gente.

TE PUEDE INTERESAR