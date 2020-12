Superada la infidelidad que sufrió, Susy Díaz afirmó que tiene ganas de enamorarse de nuevo. La exvedette estuvo en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” donde hizo dupla con Luigi Carbajal.

“Ya saben que yo no sé cocinar, soy muy mala en la cocina, pero igual hice mi mayor esfuerzo. Y debo agradecerle a Luigi (Carbajal) porque me tuvo paciencia y me dirigió muy bien, aunque se olvidó de que no soy pulpo, me faltan manos”, comentó al programa. La edición con Susy Díaz se transmitirá este domingo.

Comentó que espera que Dios le regale un buen hombre, luego de que sufriera mucho con su ex Walter Obregón.

“Espero que Dios me regale un hombre bueno en mi vida, un compañero que sea casi de mi misma edad, de 45 años para arriba, fiel, que me respete. Y deseo enamorarme rápido”, comentó.

Cumpleaños de Ethel Pozo

Este domingo, además, se celebra el cumpleaños de Ethel Pozo. Al respecto, Susy dijo que le regalaría un hombre fiel:

“A Ethel le regalaría un hombre bueno en su vida, que la respete y le sea fiel”.

