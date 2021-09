El actor estadounidense Sylvester Stallone es sin duda unas de las estrellas más recordadas del cine por su papel protagónico en la saga de “Rocky”, donde interpretó al boxeador Roberto Balboa, quien saltó a la fama por sus memorables peleas con reconocidos luchadores de la época. Otros de los éxitos del actor neoyorquino son “Rambo”, “Cobra” y “Lock Up”.

Debido a sus más de 50 años de experiencia, Stallone posee una gran fortuna y la admiración de millones de personas en todo el mundo. No por nada su impecable trabajo lo ha hecho poseedor de tres ‘Premios Oscar’, tres ‘Globos de Oro’, dos ‘BAFTA’, entre muchos otros reconocimientos en las categorías de mejor actor y mejor guion.

Si bien tiene una amplia carrera cinematográfica, hubo una película a la que rechazó participar. Se trata de “Superman”, la exitosa producción de 1978 que tuvo como protagonista a Christopher Reeve; a continuación, entérate de todos los detalles.

Si bien tiene una amplia carrera cinematográfica, hubo una película a la que rechazó participar (Foto: AP)

LOS PRODUCTORES CONTACTAN A STALLONE

Debido a que el artista se encontraba en la cima de su carrera, diversos productores querían tenerlo en sus proyectos. Es así como en 1977, el equipo de la película “Superman” decide agendar una cita con él para proponerle ser el protagonista y dar vida al legendario Clark Kent; sin embargo, el acuerdo no llegaría a concretarse.

En 1977, el equipo de la película “Superman” decide contactarlo (Foto: Sylvester Stallone / Instagram)

¿POR QUÉ SYLVESTER RECHAZÓ SER SUPERMAN?

Tenía otros sueños. Tras cargar con el reconocimiento de un personaje tan aguerrido como Rocky Balboa, Stallone no quería verse involucrado en proyectos que pudieran mostrarlo con una apariencia infantil. Es así como al considerar que “Superman” seguiría un línea poco sólida, rechaza la oferta.

Sylvester Stallone posa con su esposa, Jennifer Flavin, y sus tres hijas (Foto: AP)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE SYLVESTER STALLONE?

SAGE STALLONE

Sage fue el primer hijo de Sylvester Stallone. Él no solo participó en la película “Rocky V”, sino también en otras producciones como “Daylight” y “Oliviero Rising”. Su último trabajo lo realizó en el 2010 en “The Agent”. Desafortunadamente, falleció a los 36 años víctima de un paro cardíaco en el 2012.

SEARGEOH STALLONE

El hermano de Sage nació en 1979 y su nombre es Seargeoh. A la edad de 3 años fue diagnosticado con autismo después de experimentar dificultades para comunicarse. Pese a ello, tuvo un papel en la saga de “Rocky” como Rocky Jr, antes que Sage.

SOPHIA STALLONE

El tercer matrimonio de Sylvester Stallone con Jennifer Flavin tuvo como fruto el nacimiento de Sophia, en 1996. Ella también está ligada al arte, aunque no precisamente por alguna participación en el mundo de la actuación.

Sophia prefiere dedicarle varias horas a la lectura de libros literarios. Además, junto a su hermana Sistine tienen un podcast en donde se discute de todo. “Desde adultas hasta la vida de solteras e historias locas, incluyendo invitados emocionantes que se unen al caos”. Esto se puede encontrar en su descripción en Apple Podcasts.

SISTINE STALLONE

Sistine Stallone tiene 23 años y también es hija de Jennifer Flavin. Además de participar del podcast de su hermana Sophia, quiere seguir los pasos de su padre y convertirse en actriz. Por ahora forma parte de programas de TV como “Love Advent” y en las películas “Midnight in the Switchgrass” y “47 Meters Down: Uncaged”. Sistina y Sophia eventualmente comparten algunos videos de su día a día en sus cuentas de TikTok.

SCARLET STALLONE

Scarlet es la menor de todos los hijos de Stallone. Ella nació en el 2002 y tiene 19 años. En junio del 2021 terminó la secundaria y su padre celebró el momento con una fotografía familiar, la cual compartió en redes sociales. Uno de los reconocimientos que tiene Scarlet, a su corta edad, es haber sido ‘Miss Golden Globes’ en la entrega de premios 2017 de ‘Vanity Fair’.