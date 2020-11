Tatiana Astengo utilizó sus redes sociales para agradecerle a todos los jóvenes que se han unido para marchar en las calles de forma pacífica en contra del Gobierno de Manuel Merino tras la vacancia de Martín Vizcarra.

La actriz nacional mostró su admiración y respeto por los miles de peruanos que se han pronunciado sobre esta crisis política.

“Gracias Jóvenes del Perú. Nos dan una lección importante. El miedo no puede paralizarnos, no puede hacernos bajar la cabeza ante la represión, no puede hacernos acomodar en la mediocridad”, se lee al inicio del mensaje. “Los respeto. Los escucho. Los admiro”, agregó.