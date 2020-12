Tatiana Astengo nuevamente viene siendo tendencia en redes sociales tras haber hecho una crítica hacia la Policía Nacional del Perú. Y es que la actriz compartió un video donde se ve a un agente impidiendo que un grupo de jóvenes coloquen carteles en honor a Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“La Policía, con seis efectivos, amenaza con detener a los compañeros y compañeras que querían intervenir en sus calles y muralizar en memoria de Inti y Bryan. Indican que estamos incitando a ‘levantarnos en armas’ (terruqueo). Esto es en SMP”, escribe una usuaria como descripción del clip.

Frente a ello, la popular ‘Reina Pachas’ no dudó en responder dicho tweet, fiel a su estilo. “¿Qué se le puede pedir a la Policía? ¿Que lean la Constitución? ¡Ja! Recuerden que muchos terminaron de policías solo para no ser un peso más en sus familias, un plato más de comida, un pago más de colegio. No hay una vocación real, solo sobrevivir. No tenían otra opción que ser poli”, dijo la actriz.