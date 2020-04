Leydi Mejía Cruz, amiga de la modelo Angie Jibaja y única testigo del ataque de Ricardo Márquez Michieli (75), dijo que este pretendía matar a la actriz y que todo se originó luego de una acalorada discusión producto de los celos del empresario.

Todo ocurrió la noche del último viernes, en un predio de Surco, donde la modelo estuvo tomando licor junto al hombre de negocios y su amiga. Jibaja fue baleada en un brazo y pelvis. Según la la testigo, Ricardo Márquez, quien sería pareja de la actriz, es el autor del ataque.

“Angie me estuvo llamando para que vaya a verla, me insistió mucho, me dijo ‘mi abuelito te va a sacar un permiso especial para que no tengas problemas’”, contó Leydi Mejía a agentes PNP.

Habría actuado por celos

Luego contó que Angie Jibaja llamó por teléfono a un amigo, lo que despertó los celos del septuagenario y desató una discusión entre ambos, en que ella bromeó con un tema de índole sexual.

El anciano se dirigió hasta su habitación y sacó su arma de fuego. “Angie le dijo ‘¿qué, me vas a disparar?’. ‘Ah, eres cachacienta’, le dijo el hombre. Yo pensé que era una broma, hasta que le disparó”, contó llorando Leydi Mejía.

Agregó que Márquez quería volver a dispararle, por lo que ella y Angie tuvieron que rogarle para que no lo haga. “A mí también me apuntó con el arma, Angie le decía ‘te amo, no lo hagas’. Yo le pedía que nos deje ir a la clínica y le juraba que diríamos a la Policía que fue un asalto”, acotó Leydi Mejía, quien fue detenida por la Policía.

“Nosotras le empezamos a rogar a ese desgraciado para que no nos mate”.

Fue así que los tres llegaron a la clínica San Pablo, donde el empresario, al ver que la Policía interrogaba a la testigo, disparó al suboficial de segunda PNP José Ruiz Marquina y al suboficial de tercera PNP César Manuel Espinoza Gómez.

Balacera en clínica

Los agentes se defendieron y se desató una balacera en el área de Emergencia. El anciano subió a su vehículo, pero segundos después se despistó, herido de dos balazos en el abdomen.

Gracias al chaleco antibalas que llevaba, el primer agente resultó con una pequeña herida. El otro recibió un balazo en la pierna derecha.

Angie Jibaja fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable, mientras que su septuagenario agresor aún continúa grave.

Cielo Liza, hermana de Angie Jibaja, acudió ayer a la clínica y descartó que ella tuviera una relación amorosa con su agresor.

