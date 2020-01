Teddy Guzmán aclara que no es 'chibolera' [VIDEO]

La actriz Teddy Guzmán sorprendió a propios y extraños por las escenas donde aparece con el actor André Silva (el Duke en Mi amor, el wachimán). En el trailer de la cinta "El Último Verano" que se estrena el 07 de enero a nivel nacional, se muestra a la exvedette derrochando sensualidad y como una mujer infiel, que sostiene una relación extramatrimonial con un hombre menor.

"Soy la esposa del personaje de Antonio Arrué, que es alguien común y corriente. Llevamos un matrimonio durante muchos años, pero esta mujer está aburrida. Un poco hastiada de ese matrimonio y decide reafirmarse como hembra porque ya está prácticamente en el ocaso de su vida y tiene un regio amante", manifestó Teddy Guzmán.

MUJER SEXY

Consultada si esta cinta le hace honor a la imagen sexy que proyecta, dijo que "eso lo verán si está bien o está mal. ¿Si me costó hacer las escenas de cama con Andrés? Si es difícil como todo trabajo, tiene sus dificultades, pero Andrés es un chico joven. Yo lo veo y pienso en mis hijos y de pronto lo tengo que mirar como macho. No es tan fácil que digamos, yo soy una mujer adulta y nunca me metería con un hombre joven. Que tenga 5 o máximo 10 años menos, pero con un joven al que le lleve 30 años o le doble la edad, eso es meterse en problemas Uno termina enamorándose, yo paré de sufrir y ya sufrí", señaló Teddy Guzmán .

NO ES CHIBOLERA COMO LUCÍA DE LA CRUZ

Interrogada por el diario Ojo, si tendría una relación con un joven, fue clara al señalar que "son preciosos, son lindos. Trabajo con mucha gente joven también y aprendo. Pero todo va evolucionando, me encantaría tener 20 años y volver como a todos. ¿Qué Lucía de la Cruz gusta por los chibolos? Si ella quiere seguir (por ese camino) me parece bien. Ella me encanta, es una magnifica cantante, pero escogió eso. No creo que Lucía no sufra cuando se rompe la relación, pero qué podemos hacer. Son personas que tienen el gusto por un chico joven, una relación donde entregas todo y te enamoras hasta el fondo, esas relaciones son de corte sabático", indicó tras revelar que está esperando algún proyecto para trabajar con Michelle Alexander.

"Me voy de viaje a ver a mis hijos depende de lo que se vaya dando, terminando los compromisos si no se da nada más, fugo", subrayó.

HABLA EL DIRECTOR

Sobre los actores de a película “El Último Verano” , Teddy Guzmán dijo lo siguiente: “Fue reconfortante trabajar con todos, son espectaculares y de lujo. El guión tiene algo de realidad, algo personal mío, no tenía intención de plasmarme ahí, pero se fantaseó también. Tenemos un romance otoñal entre el personaje de Antonio Arrué (actor y productor ejecutivo de la cinta) y de Anahí de Cárdenas. Y con Vania (Bludau) a quien no conocía hace dos años atrás me la mencionaron y bastó ver sus videos, es una mujer espectacular en todo sentido. Es sumamente profesional”, refirió.