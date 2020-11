La agresión que Eleazar Gómez propinó a Stephanie Valenzuela no ha dejado de causar repudio y polémica en México, donde el actor continúa detenido preventivamente en un reclusorio mientras el caso sigue en investigación.

Recientemente la hermana del actor, Zoraida Gómez, publicó un video de su madre defendiendo a su hijo y alegando que está muy enferma.

“Me dirijo a ustedes, a los medios de comunicación y al público en general para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo, mi hija Zoraida, mi hijo Ale y yo estamos para apoyarlo”, afirma la señora Melisa Sánchez en el video publicado por la recordada actriz de “Rebelde”.

La señora también alegó que tiene varias enfermedades y lamentó no poder “abrazar” al agresor de Tefi: “Yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral y tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso”.

Por si fuera poco, aseguró que su hijo no es malo y habló de sus cualidades, aunque evitó mencionar la brutal agresión: “Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy, pero muy trabajador. Lo quiero mucho y lo quiero por siempre y que aquí estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo”.

