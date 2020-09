Cambió de país, acortó su nombre y se fue a buscar sus sueños y, al parecer, sus esfuerzos en la música vienen dando resultados en el extranjero. Aunque para algunos, Tefi Valenzuela solo llama la atención por su excéntrico estilo de vida, con viajes y lujos.

- Te alejaste del país para concentrarte en tu carrera musical, ¿cuál es tu balance desde que te fuiste a radicar a México?

Para mí ha sido muy positivo porque ahora estoy en una ciudad que está llena de oportunidades, estoy trabajando directamente con las distribuidoras. Estamos tratando de hacer un proyecto grande no solo enfocado en Perú, sino de una manera más internacional.

- Algunas personas creen que la exposición mediática -sea buena o mala- sirve para que el artista esté en vitrina...

Alguna vez escuché eso, que la publicidad sea buena o mala igual ayuda. Sé que la música necesita publicidad y lo importante es que llegue a la gente. Siento que ya tengo un público que está esperando mis canciones.

- Tus avatares amorosos y tu envidiable estilo de vida -con viajes y lujos- han motivado muchas especulaciones, ¿te genera algún malestar?

Yo sé que en el Perú la gente siempre está pendiente de la vida de los demás. Yo estoy enfocada en lo mío, creo que estoy avanzando calladita, sin pelear ni hacerle daño a nadie. No me tiene que molestar lo que diga la gente, sé lo que estoy haciendo y sé que estoy avanzado.

- Magaly Medina te criticó duramente y sorprendiste a medio mundo cuando le diste una entrevista, ¿qué te motivó a conversar con ella?

De hecho me estuvo pidiendo dos años que le diera una entrevista, pero yo sentía que era innecesario. Hasta que sus constantes inventos, difamaciones y cosas que insinuaba sin ninguna prueba, me cansaron.

- ¿Fue positivo o negativo hablar con ella?

Creo que ha sido muy positivo porque pude decir que las cosas no son como ella las dice, tampoco tiene ninguna prueba de lo que insinúa. Mucha gente me escribió y me felicitó y, al menos, siento que di mi descargo.

-Tus canciones sorprendieron por sus letras...

Son historias de mi vida, me inspiró mis amores y desamores, y es mi manera de contar mi vida ahora.

- ¿Algunos de tu ex se van a sentir identificados con las letras?, ¿crees que alguno pueda molestarse?

Seguro que sí se sienten identificados, pero yo me llevo bien casi con todos, y al que no le guste, que pena.

VIDEO RECOMENDADO

Natalie Vértiz reemplazará a Sheyla Rojas en la conducción de ‘Estás en Todas’

Natalie Vértiz reemplazará a Sheyla Rojas en la conducción de ‘Estás en Todas’

TE PUEDE INTERESAR