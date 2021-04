El programa “Chisme no Like” compartió imágenes exclusivas del enfrentamiento entre Tefi Valenzuela y el actor mexicano Eleazar Gómez, el día en que este recibió libertad condicional.

En las imágenes filtradas se escucha a un Tefi Valenzuela quebrada e indignada porque Eleazar Gómez saldrá sin recibir una sentencia. Aunque recibió un perdón de parte del actor, para ella no fue suficiente.

“Agradezco que Eleazar al fin me pidió perdón y reconoció que participó en estos hechos y al fin reconoció que es culpable, pero no sé por qué la ley dice que lo quiere hacer quedar como que no es culpable”.

Con la voz entre quebrada añade: “Al marguen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que no se van a reparar nuca. Mi cara va estar toda mordida y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida”.

Tefi Valenzuela no tuvo reparos no tuvo reparos en decirle a las autoridades mexicana que para ella, lo determinado no era justicia. “Pero no, no siento que sea justicia. Eleazar no va salir culpable, no va a tener sentencia, pero para mí no es justo, lo justo es que tenga su condena. Yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa”.

“Yo he tenido que pasar por lo que su hermana habló mal de mí, su prima habló mal de mí, su abogado habló mal de mí y trató de decir que estaba recibiendo dinero por entrevistas y es mentira, no me interesa el dinero. Estoy pidiendo justicia”, también se le escucha decir.

