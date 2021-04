¡Fiel a su estilo! Laura Bozzo decidió utilizar sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a todos sus detractores. La figura de TV sostuvo que no le molesta cuando las personas le dicen ‘momia vieja’ y que ella siente mucho amor propio.

Mediante su cuenta de Instagram, la popular ‘Señorita Laura’ subió un video donde aseveró que la edad está en el espíritu y que a cualquier edad se pueden cumplir los sueños.

“Me divierte mucho cuando me dicen vieja MOMIA me siento regia, me amo a mi misma, tengo muchas metas y sueños por cumplir siempre me valió lo que la SOCIEDAD opinara de mi que si soy loca pues LO SOY me rijo por lo que siento nadie me ha podido ni podrá detener moriré en mi ley!!!! Basta de etiquetarnos de hacernos sentir que por la edad no valemos eso es mentira estamos vivas podemos cumplir cualquier sueño siempre de la mano de Dios”, escribió en su red social.

En esa línea, Bozzo agregó que tiene 69 años y se siente regia.

Cabe indicar que la presentadora de televisión Laura Bozzo regreso a la pantalla chica a través de Televisa con un nuevo programa llamado ‘Laura sin censura’, luego de haber sido vetada anteriormente.

