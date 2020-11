La madre Stephanie Valenzuela, Silema Yábar, se defendió en el programa “Amor y Fuego” de las acusaciones que hizo su propia hija Giuliana por no haber recibido su apoyo cuando fue víctima de agresión física.

“Creo que es el peor momento que ha elegido para hablar tonterías, pero desde ahí no más se nota la inmadurez. Me parece una manera muy desatinada de hablar en estos momentos que no la he apoyado, además no tiene nada que ver con el problema que ha pasado con Stephanie”, comenzó diciendo.

Asimismo, doña Silema confesó que fue la misma Giuliana Valenzuela la que se alejó de su familia. “Yo no tengo que hablar absolutamente nada de Stephanie ni nada de Giuliana. La familia nunca la ha alejado a ella, que ella se aleje es otra cosa”, contó.

“Ahorita lo que me interesa es mi hija Stephanie. Imagínate, una hermana va a decir eso. Yo apoyo a mis tres hijos y ella más que nada, es la más engreída de la casa, entonces no tiene pretexto para decir nada”, finalizó.

Mamá de Tefi Valezuela se defiende - Ojo