Stephanie ‘Tefi’ Valenzuela sorprendió a sus seguidores al realizar una reflexión tras pasar unos días de relajo con su hermana Giuliana Valenzuela en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Y es que las hermanas Valenzuela se reencontraron tras dos años distanciadas. Según la publicación de Stephanie en Instagram, el orgullo les ganó a ambas y estuvieron peleados durante todo este tiempo.

“Al fin Mexico y solo pasaba a recordarles que el orgullo no nos sirve de nada, háblale a esa persona que quieres antes que sea muy tarde. No tenemos la vida comprada, yo me perdí casi 2 años de la vida de mi hermanita por tener ambas orgullo y ego a tope, (aunque yo tenía que dar el brazo a torcer primero)”, señaló Tefi Valenzuela.

La modelo reveló que lo más importante en su vida es su familia: “ahora no pienso perderme un día mas, han sido unos días hermosos y algo que aprendí el 2022 es a valorar el tiempo con mi familia, eso siempre será lo más importante. Fue difícil despedirme de ti esta vez. I love u forever @giuvalenzuela , gracias @andresvera77 por ayudarme a reencontrar a mi baby”, se lee en la publicación de Tefi Valenzuela.

Por su parte, su hermana Giuliana comentó que, a pocos días del retorno de Tefi a México, ya la extraña: “Posponiendo y posponiendo vuelo lol ya te extraño wey, ahabech ya qalbi (te quiero, mi corazón)”.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza considera que Melissa Paredes tomó malas decisiones

TE PUEDE INTERESAR