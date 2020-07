El futbolista Manuel ‘Tenchy’ Ugaz contó hace algunos días que vive un drama por no ver a su hija de 12 años, fruto de su relación con Sara Manrique. Incluso, el deportista la acusó de perder oportunidades de trabajo en el extranjero por la demanda que le entabló la actriz cómica.

Pese a los problemas con la madre de su hija, el futbolista busca salir adelante de la mano de un nuevo amor: Se trata de Viayney Berninzon Rosado, una aeromoza con quien tiene planes de boda.

Tenchy le dedicó un romántico mensaje a su pareja y la presentó oficialmente en las redes sociales:

“Tu compañía me hace sentir que todo está bien, eres mi complemento, mi loquita tulipán. Estoy re feliz tú y mi chinita linda son mis motivos para estar siempre con una sonrisa. Las amo con todo mi corazón”.

VENDE ROPA TRAS QUEDARSE SIN TRABAJO

Actualmente, Tenchy’ Ugaz ha tenido que incursionar en un nuevo negocio y ahora vende prendas deportivas. El ex de Sara Manrique emprendió un negocio con el nombre de “Importaciones El Fiel”.

“Este negocio nació un día que estaba con mi novia en la sala y le dije, mi amor no tengo ingresos, hace ocho meses la plata sale y no hay remuneración. Así que venderé algunas cosas nuevas que tengo como ropa, perfumes y cremas. Gracias a Dios, todo se vendió en una semana”, señaló a Diario Correo.

El lateral derecho contó por qué decidió ponerle a su negocio el nombre de “Importaciones El Fiel”.

“Nace porque todo el mundo me juzga por un ampay. Me he enamorado dos veces en la vida y he sido fiel, por eso viene ese nombre, pero siempre pensando en sacarle una sonrisa a mis caseros (as)”, indicó.

