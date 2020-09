La modelo Shirley Arica contó nuevos detalles sobre la agresión que vivió junto a Jean Deza cuando mantenían una relación. Volvió a recordar la vez en que el futbolista le rompió la cabeza en medio de una discusión.

“Hubo una reunión en su casa y creo que el trago lo volvió él o se le cayó la máscara y empezamos a discutir y él me empujó (...) Me rompió la cabeza y sí hay testigos y la familia no dijo nada porque él dirige esa casa y si alguien dirige no van a decir nada”, dijo Shirley Arica.

Asimismo, la modelo dijo que tras el golpe se refugió en un cuarto mientras sangraba e impidió que Jean Deza ingrese porque tenía miedo. “Yo no quería que él entre porque tenía miedo que me haga algo y pedía que entre mi amiga. Ella me vio y entró en pánico porque vio sangre el baño. Entró un amigo de él y fue quien me curó. Yo salí de ese cuarto como si no hubiera pasado nada”.

Agregó que tras lo ocurrido, tuvo que quedarse en esa casa toda la noche, sin saber qué hacer. “Luego de eso no sabía que hacer, yo me quedé en esa casa. Estabamos en tiempo de toque de queda. No sabía cómo irme y cómo llegar a mi casa, luego no sabía cómo ver a mi mamá. Me sentía destruida y que me había vuelto a equivocar. Sentí como un fracaso más y me daba vergüenza”.

Durante su confesión en el programa “Tengo algo que decirte”, Shirley Arica finalizó diciendo: “En ese momento quise nunca haberlo conocido”.

Shirley Arica revela detalles de la agresión de Jean Deza-OJO

