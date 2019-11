Johana Cubillas reveló que intentó contactar a su padre, Teófilo Cubillas, pero él siempre se ha negado a hablar con ella.

Según la joven, el exfutbolista le ha colgado el teléfono en varias oportunidades: “Le escribí por WhatsApp y ni le interresó. Lo he llamado como cinco veces, me ha colgado el teléfono”.

La última vez que lo llamó, el “Nene” volvió a cortarle: “Le dije: ‘aló, papá soy yo, Johana, soy tu hija’. Me colgó”.

“He intentado tantas veces acercarme a él y eso solo me ha perjudicado emocionalmente porque cada colgado de teléfono de mi papá, cada rechazo era volver a las pastillas, volver a los ataques de pánico”, señaló al programa “Mujeres al mando”.

De otro lado, la joven contó que su juicio tardó muchos años por una presunta influencia de Teófilo Cubillas en el Poder Judicial: “Primero nosotros pedimos 3500 soles, luego me la bajaron a 2500 soles y luego me la volvieron a bajar a 1300 soles- Eso porque mi papá manejaba el Poder Judicial a su antojo y los jueces se prestaban a eso, me cambiaron de jueces ocho veces”.

“Todavía tiene tiempo para pagar hasta el juicio y si es que no paga, lo extraditan”, advirtió.

Asimismo, Johana Cubillas respondió a las críticas que ha recibido por el juicio a su padre. “Ya sé que estoy grande, obviamente trabajo (...) toda mi vida he trabajado, no tiene nada que ver con que soy una vaga o quiero que me mantengan”, precisó.